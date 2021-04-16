"С похмелья изобрели": Токсикологи — о новой водке, от которой якобы не болит голова

Изобретение, прямо скажем, тянет на "вечный двигатель". По заверениям авторов, пьёшь, пьянеешь, но на следующий день вполне неплохо себя чувствуешь. И даже алкоголиком не становишься.

Токсикологи с недоверием отнеслись к созданной недавно в Новосибирске новой "беспохмельной" водке. Об этом изобретении рассказал канал Mash Siberia. По опубликованным данным, изначально учёные пытались разработать новое лекарство от сахарного диабета на основе ягеля. Это лишайник, который растёт во многих странах и составляет основу рациона северных оленей. Ягель в том числе известен своим бактерицидным действием и хорошо выводит токсины.

Ягель Фото © Shutterstock

Сообщается, что новосибирские специалисты в порядке эксперимента добавили вещества из ягеля — олигосахариды — в водку, чтобы посмотреть на их антитоксический эффект. Выяснилось, что крепкий алкогольный напиток стал якобы во много раз безопаснее. К примеру, в 20 раз снизилась тяжесть похмелья и в 6 раз — вероятность развития алкоголизма.

— Это бред сивой кобылы. Алкоголь сам по себе токсичен. Эти учёные, видимо, испробовали это изобретение на себе и в таком состоянии писали об этом статью, — заявил врач-токсиколог, трансфузиолог, член Европейской ассоциации клинических токсикологов и токсикологических центров Евгений Абульханов.

В свою очередь, нарколог и токсиколог Владимир Нужный напомнил, что история с попытками сделать безвредную водку уже не нова: в нашей стране эту идею прорабатывали ещё в начале 1980-х годов.

— Первый шаг в этом направлении сделали дальневосточные учёные. Они предложили раствор с экстрактом гребней винограда, были проведены эксперименты на животных и людях. И было показано, что да, биофлавоноиды снижают токсические эффекты, — рассказал врач.

По его словам, работа над созданием полезной добавки для алкоголя прекратилась из-за перестройки: правительство тогда взяло курс на антиалкогольную политику. Однако позже произошёл целый взрыв подобных предложений: многие учёные остались без работы и иногда принимали предложения представителей водочного бизнеса разработать для их продукции что-нибудь "антитоксическое".

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— Тогда и появилась знаменитая водка, которая называлась "Беспохмельная". В ней содержалась лактулоза. Как она работала, никто не знает, но коммерческий успех у этой водки был бешеный. Видимо, из-за её названия. Была масса и других подобных предложений и патентов, — отметил Владимир Нужный.

Именно поэтому, с его точки зрения, стоит в любом случае с осторожностью относиться к очередной такой "сенсационной" разработке.

— Это довольно скользкая идея, поскольку она часто имеет коммерческую направленность и производители водки используют её для зарабатывания денег. При этом водочники часто добавляют антиоксидант в слишком малых количествах, и поэтому от него фактически незаметно никакого эффекта. А если добавлять в нужных количествах, то водка уже существенно дороже будет, — объяснил врач.

Токсиколог также подчеркнул, что на сегодняшний день доказанную эффективность по части снижения ядовитости спирта имеет только вещество под названием дигидрокверцетин — натуральный антиоксидант, который получают из лиственницы. Его выпускают как биологически активную добавку для улучшения кровообращения и облегчения дыхания. Однако и ягель тоже уже не впервые пытаются использовать в алкогольной промышленности, добавил врач.

— Я допускаю, что ягель может обладать антитоксическим действием в отношении алкоголя. Но как это будет отражаться на организме человека и в каких количествах его можно применять, это требует дополнительных исследований, — говорит Владимир Нужный.

Он также рассказал, что в ягеле содержатся биофлавоноиды — вещества растительного происхождения с мощными антиоксидантными свойствами.

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— Биофлавоноиды разрушают окислительные процессы в мембранах клеток и таким образом тормозят практически все патологические процессы, в том числе онкологические, потому что все они связаны с повреждением клеточных мембран, — пояснил токсиколог.

В связи с этим врач посетовал, что в последние годы утратили былую популярность всевозможные настойки: они содержат растительные вещества и, как он отметил, априори менее токсичны, чем водка. Но признанным чемпионом по количеству биофлавоноидов является красное виноградное вино.

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