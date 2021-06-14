"Иди к чёрту!": Вокалист Pink Floyd послал Цукерберга
Это связано с негативным отношением музыканта к политике социальной сети Facebook.
Фото © Instagram / rogerwaters
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс послал к чёрту основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Таким резким высказыванием музыкант отказал миллиардеру в праве на использование второй части песни Another Brick in the Wall в рекламе соцсетей.
Как пишет портал Rock Celebrities, основатель Facebook хотел использовать песню Pink Floyd при создании фильма для продвижения Instagram. Взамен он предложил Уотерсу "огромную, гигантскую денежную сумму". На что музыкант резко отреагировал.
"Мой ответ: иди к чёрту! Ни за что", — заявил вокалист группы на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Уотерс объясняет свои высказывания тем, что Facebook постоянно пытается подвергать контент цензуре. Это уже даже вызвало определённую дискуссию в соцсетях. Журналист Питер Кронау упрекнул Уотерса в том, что тот послал Цукерберга после хорошего финансового предложения.
Ранее Лайф рассказывал, что Facebook заблокировал страницу президента Венесуэлы за фейки о ковиде. Сейчас аккаунт Николаса Мадуро доступен только для чтения.Также блокировке были подвергнуты аккаунты бывшего американского президента Дональда Трампа.
Неоднократно социальная сеть блокировала и российских политиков, а также целый перечень официальных страничек различных СМИ и отдельные публикации.
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