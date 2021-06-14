Водителям назвали лекарства, грозящие большими проблемами

Даже у не употреблявших наркотики и алкоголь водителей тесты на запрещённые препараты могут дать положительный результат, если они принимали "обычные" лекарства, рассказал вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов "Свобода выбора" Александр Холодов. Если в инструкции к таблеткам есть противопоказание для тех, кто за рулём, лучше отказаться от вождения после приёма.

"Есть лекарства, которые содержат, например, кодеин — в тестах на наркотики он покажет то же, что героин. Сейчас во многих лекарствах от него избавляются, меняют формулу, но вдруг где-то залежи старых лекарств или в каких-то он ещё присутствует, то есть в любом случае стоит обратить внимание", — сказал Александр Холодов в беседе с радио Sputnik.

Положительный тест покажут и лекарства с фенобарбиталом. А вот такие продукты, как кефир или квас, если только водитель не "после вчерашнего", не дадут эффекта присутствия алкоголя в крови. Зато есть препараты на основе спирта — вот здесь стоит задуматься, некоторые ещё неделю будут при проверке показывать содержание в крови алкоголя. Но в основном они рекомендуются при опасном состоянии здоровья — надо ли такому больному вообще садиться за руль?

"Самое опасное средство — это, например, корвалол. Мало того что он чаще всего на основе спирта и, если вы только что его выпили, может показать алкогольное опьянение, так ещё и покажет наркотическое опьянение, потому что в него входят вещества, которые на анализе показываются как наркотики", — рассказывает Холодов.