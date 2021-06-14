В России назвали главных переносчиков мутировавшего коронавируса

Легче всего переносит новые штаммы коронавируса молодёжь, она же и легко относится к их симптомам, а соответственно, чаще всего становится переносчиком вируса, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Делают это молодые люди неосозннанно, принимая коронавирус за сезонную ОРВИ, либо сезонную аллергию.

"Клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь, в основном у молодёжи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче, но, вместе с тем, является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19", — сказала Пшеничная в беседе с РИА "Новости".