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В России назвали главных переносчиков мутировавшего коронавируса

Клинические проявления вируса изменились, но не вышли за рамки сезонного ОРВИ, с чем его путают и не спешат пройти тест на коронавирус, передавая инфекцию дальше.

14 июня, 01:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Легче всего переносит новые штаммы коронавируса молодёжь, она же и легко относится к их симптомам, а соответственно, чаще всего становится переносчиком вируса, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Делают это молодые люди неосозннанно, принимая коронавирус за сезонную ОРВИ, либо сезонную аллергию.

"Клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь, в основном у молодёжи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче, но, вместе с тем, является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19", — сказала Пшеничная в беседе с РИА "Новости".

Гинцбург рассказал о российских мутациях ковида

Гинцбург рассказал о российских мутациях ковида

Ранее Лайф рассказывал, что у новых мутаций коронавируса появились иные клинические проявления, то есть симптомы. Так, например, заражение "индийским" штаммом можно спутать с болезнями желудочно-кишечного тракта.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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