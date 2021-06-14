Юрист пояснил, кого коснётся повышение зарплат в октябре

Оклады военнослужащих ожидает повышение в этом году. Как рассказал юрист Егор Редин, с 1 октября они будут увеличены в 1,037 раза.

"Повышение заработной платы коснётся тех, кто проходит военную службу по контракту, по призыву (сотрудники национальной гвардии, сотрудники, имеющие специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных и противопожарных органов), — сказал юрист в беседе с агентством "Прайм".

Повышение связано с гарантиями ежегодного увеличения окладов с учётом инфляции. Это предусмотрено, по словам Редина, п. 9 ст. 2 закона № 306-ФЗ. До 2018 года эта норма была заморожена, а индексация не проводилась около пяти лет.

"Затем положение о ежегодном повышении денежного довольствия военнослужащим вновь стало действовать, и с 2018 года индексация была возобновлена", — замечает юрист.