Российские вакцины от ковида проверили на способность вызывать бесплодие
Учёные развеяли несколько мифов, касающихся этих препаратов. Например, способны ли они встраиваться в ДНК.
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Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые проверки на то, влияют ли они на способность иметь детей. Негативных последствий применения препаратов не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там добавили, что, если женщина хочет забеременеть, избегать этого после вакцинации от коронавируса не нужно.
Также в Роспотребнадзоре ответили ещё на несколько популярных вопросов о вакцинах. Например, могут ли они встраиваться в ДНК человека. В ведомстве заверили, что это не так.
"Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса", — пояснили россиянам механизм действия препаратов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне будут свободны от ковидных ограничений. Всё зависит от появления иммунитета к инфекции у большинства наших соотечественников.
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