Российские вакцины от ковида проверили на способность вызывать бесплодие

Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые проверки на то, влияют ли они на способность иметь детей. Негативных последствий применения препаратов не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там добавили, что, если женщина хочет забеременеть, избегать этого после вакцинации от коронавируса не нужно.

Также в Роспотребнадзоре ответили ещё на несколько популярных вопросов о вакцинах. Например, могут ли они встраиваться в ДНК человека. В ведомстве заверили, что это не так.

"Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса", — пояснили россиянам механизм действия препаратов.