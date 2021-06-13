В Роспотребнадзоре исключили возможность заражения коронавирусом из-за вакцины
Вакцинация не может приводить к положительному результату теста на CoViD-19. Она влияет на иммунитет, не вызывая заболевание.
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Прививка от коронавируса не даёт полной гарантии того, что человек не заболеет CoViD-19. В Роспотребнадзоре отметили, что подобные случаи уже были зафиксированы, но причиной этого является не вакцина. Инфицирование может произойти после вакцинации, а не из-за неё.
"Описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест", — пояснили РИА "Новости" в ведомстве.
Там уточнили, что вакцина не может вызвать положительный результат теста на коронавирус, поскольку при обследовании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитета к нему.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне будут свободны от ковидных ограничений. Всё зависит от появления иммунитета к инфекции у большинства наших соотечественников.
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