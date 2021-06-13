Гинцбург заявил о множестве уникальных российских штаммов коронавируса

В России выявлена циркуляция собственных изменённых вариантов нового коронавируса. Как заявляет директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, они не похожи на известные в других странах штаммы.

"У нас функционирует система мониторинга штаммов, созданная правительством на базе нескольких научных центров. Данные показывают, что действительно циркулирует очень много изменённых вариантов наших собственных, не "британских", не "индийских", — сообщил он ТАСС.

По словам Гинцбурга, учёные изучают эти варианты вируса и определяют, являются ли они настолько опасными, как "индийские" или "британские" модификации.