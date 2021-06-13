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Названо растение, которое поможет сохранить "железное здоровье"

Его листья богаты множеством питательных веществ и витаминов. Специалисты рекомендуют регулярно употреблять их в пищу, чтобы укрепить здоровье и иммунную систему.

13 июня, 18:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Специалисты из Объединённых Арабских Эмиратов назвали шпинат залогом "железного здоровья человека". Согласно многочисленным исследованиям, полезные свойства листьев этого растения не только эффективны в профилактике онкологии, но ещё и помогают в укреплении костей и снижении артериального давления, передаёт телеканал Al Arabiya.

По данным экспертов, зелёные листья шпината богаты многими полезными питательными веществами и витаминами. Их рекомендуется регулярно употреблять в пищу, чтобы укрепить здоровье и иммунную систему организма. Так, медицинский портал Medical News Today уточняет, что шпинат и другие зелёные овощи снижают риск развития различных онкологических заболеваний.

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Также это растение содержит в себе альфа-липоевую кислоту — антиоксидант, который снижает уровень глюкозы в крови, повышает чувствительность организма к инсулину и предотвращает окислительный стресс у диабетиков. К тому же в шпинате много бета-каротина, витаминов и минералов, фитонутриентов, укрепляющих здоровье дыхательной системы, поэтому неудивительно, что регулярное его употребление значительно снижает риск развития бронхиальной астмы.

Вместе с тем врачи и диетологи рекомендуют есть шпинат людям, имеющим высокое артериальное давление, поскольку он богат калием, который помогает понизить уровень АД, выступая в качестве "оппонента" натрия. Кроме того, в состав листьев растения входит витамин К — он действует как модификатор белков костного матрикса, улучшая усвоение кальция и одновременно снижая количество этого микроэлемента, выводимого из организма с мочой.

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А ещё исследование, результаты которого опубликовала британская газета The Times, показало, что ежедневное употребление шпината в пищу предотвращает развитие психических заболеваний у пожилых людей, таких как деменция и болезнь Альцгеймера. Издание отмечает, что данное растение способствует улучшению мыслительных процессов и памяти, что, опять же, защищает от возникновения психических расстройств.

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А ранее врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о русском корнеплоде с волшебными свойствами. Старинные рецепты с этим растением помогут вылечить простуду.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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