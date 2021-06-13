В Петербурге с 17 июня вводятся новые ограничения по коронавирусу

Власти Санкт-Петербурга решили с 17 июня усилить в городе меры безопасности на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в администрации Северной столицы.

Как отмечается, временно приостанавливаются развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах, работа фуд-кортов (за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, АЗС, а также работающих по доставке), работа ресторанов с 2:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос, доставки в номера гостиниц, на дом, деятельности производственных столовых), работа детских комнат в ресторанах и кафе, торговых центрах. В ТЦ также временно запрещается торговля и оказание услуг на островках, работа объектов развлечения и досуга (кроме деятельности аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров).

Есть ещё несколько ограничений. Уменьшается разрешённая заполняемость кинозалов с 75 до 50%. Численность участников мероприятий на открытом воздухе не может превышать три тысячи человек. Отменяется проведение "Бала медалистов" для выпускников.

В фан-зонах Евро-2020 усиливаются меры предосторожности. Общественное питание там запрещено, как и продажа продуктов питания, за исключением напитков. Посетителям нужно быть в масках.

Работодателям нужно минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Всем рекомендуется усилить дезинфекцию контактных поверхностей.