"Сердце Чернобыля": Названа точная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Для запуска игры потребуется мощный компьютер с современной видеокартой и процессором.

Долгожданная игра S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет с подзаголовком "Сердце Чернобыля". Microsoft и студия-разработчик GSC Game World назвали дату — её следует ожидать 28 апреля 2022 года.

Сразу будет доступно две платформы — PC, Xbox Series X и S. Однако для того, чтобы поиграть в новинку на компьютере, придётся значительно его подготовить.

Для запуска проекта потребуется как минимум видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 и процессор Intel Core i5-7600K. Игра займёт 150 Гбайт свободного места на накопителе.

Однако, чтобы насладиться игрой по максимуму, ваш компьютер должен иметь видеокарту AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт, NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 11 Гбайт. Также для игры на "максималках" рекомендуется обзавестись одним из двух процессоров — AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K. Для комфортной игры необходимо 16 Гбайт оперативной памяти.

В Xbox Store с 14 июня начнутся предварительные заказы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Каждый покупатель получит раскраску ранней пташки для оружия и одежды, а также дополнительные мелодии для привала.