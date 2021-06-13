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Медведеву и Загитову подвинули: В России теперь новый самый популярный в Instagram фигурист

Открыв пока небольшой, но продолжает увеличиваться, даже несмотря на юный возраст спортсмена.

12 июня, 23:17
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко, также известный как Гном Гномыч, стал самым популярным действующим российским фигуристом в соцсети "Инстаграм". Количество подписчиков на аккаунте мальчика достигло 14 июня 2021 года 894 тысяч.

Фото © Instagram / gnomgnomych

Фото © Instagram / gnomgnomych

Теперь он опережает двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, у которой на две тысячи фолловеров меньше. У её коллеги Алины Загитовой "всего" 886 тысяч подписчиков.

Если же учитывать всех российских фигуристов, как действующих, так и завершивших карьеру, — Гном Гномыча опережает Татьяна Навка с 1,3 миллиона подписчиков в "Инстаграме".

Не только прозвище сына, но и бренд: Рудковская зарегистрирует товарный знак "Гном Гномыч"

Не только прозвище сына, но и бренд: Рудковская зарегистрирует товарный знак "Гном Гномыч"

Ранее Яна Рудковская раскрыла заработок Плющенко-младшего. Она утверждает, что Гном Гномыч давно платит за себя сам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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