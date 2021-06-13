Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко, также известный как Гном Гномыч, стал самым популярным действующим российским фигуристом в соцсети "Инстаграм". Количество подписчиков на аккаунте мальчика достигло 14 июня 2021 года 894 тысяч.

Фото © Instagram / gnomgnomych

Теперь он опережает двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, у которой на две тысячи фолловеров меньше. У её коллеги Алины Загитовой "всего" 886 тысяч подписчиков.

Если же учитывать всех российских фигуристов, как действующих, так и завершивших карьеру, — Гном Гномыча опережает Татьяна Навка с 1,3 миллиона подписчиков в "Инстаграме".