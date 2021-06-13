Всего за год, с начала 2020 года по начало текущего, у девяти обладающих ядерным оружием государств стало на 320 ядерных боеголовок больше. Об этом заявили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (СИПРИ).

В отчёте аналитиков говорится, что в начале этого года на планете было 13 400 таких боеголовок. В то время как годом ранее Россия, США, Великобритания, Индия, Китай, Франция, Пакистан, Израиль и Северная Корея располагали 13 080 единицами.

По данным СИПРИ, больше стало боеголовок и в составе оперативных сил — 3825 против 3720. Отмечается, что более половины из них принадлежат России и США. Это вооружение находится в состоянии высокой боеготовности. По версии аналитиков, у каждой из этих двух стран за год стало на 50 боеголовок больше.

"Общее число боеголовок в глобальном военном арсенале, похоже, растёт, что является тревожным признаком того, что тенденция к сокращению, характеризовавшая глобальные ядерные арсеналы в период после окончания холодной войны, прекратилась", — заявил научный сотрудник СИПРИ Ханс Кристенсен.