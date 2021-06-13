Американские санкции на рублёвый российский долг вступили в силу
Теперь финучреждения США не могут покупать новые российские рублёвые гособлигации.
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Новые санкции США вступили в силу с 14 июня. Теперь американским финансовым учреждениям запрещено покупать российские гособлигации при первичном размещении. Тем не менее с госбондами можно осуществлять сделки на вторичном рынке.
Фактически этот запрет стал продолжением введённых США санкций ещё в 2019 году. Тогда американским инвесторам запретили покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций. Сейчас запрет распространяется на покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах, которые проводит Министерство финансов России.
Ранее Минфин поддержал естественный переход с доллара на рубли в международных расчётах. В ведомстве разъяснили, что с введёнными Западом санкциями эта тенденция лишь активизировалась.
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