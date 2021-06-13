Американские санкции на рублёвый российский долг вступили в силу

Новые санкции США вступили в силу с 14 июня. Теперь американским финансовым учреждениям запрещено покупать российские гособлигации при первичном размещении. Тем не менее с госбондами можно осуществлять сделки на вторичном рынке.

Фактически этот запрет стал продолжением введённых США санкций ещё в 2019 году. Тогда американским инвесторам запретили покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций. Сейчас запрет распространяется на покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах, которые проводит Министерство финансов России.