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Американские санкции на рублёвый российский долг вступили в силу

Теперь финучреждения США не могут покупать новые российские рублёвые гособлигации.

12 июня, 22:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новые санкции США вступили в силу с 14 июня. Теперь американским финансовым учреждениям запрещено покупать российские гособлигации при первичном размещении. Тем не менее с госбондами можно осуществлять сделки на вторичном рынке.

Фактически этот запрет стал продолжением введённых США санкций ещё в 2019 году. Тогда американским инвесторам запретили покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций. Сейчас запрет распространяется на покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах, которые проводит Министерство финансов России.

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Ранее Минфин поддержал естественный переход с доллара на рубли в международных расчётах. В ведомстве разъяснили, что с введёнными Западом санкциями эта тенденция лишь активизировалась.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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