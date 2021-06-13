В России предложили выплачивать миллион за третьего ребёнка

Один миллион рублей выдавать семье при рождении третьего ребёнка предложила лидер общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая. По её мнению, многие россияне не решаются на большую семью по причине того, что у них нет уверенности в завтрашнем дне.

"Нет работы, нет квартиры, нет каких-то перспектив. А женщины часто говорят, что не от кого рожать. Мужчины боятся сегодня брать на себя ответственность за создание семьи", — объяснила в беседе с Ura.ru Буцкая.

По её мнению, в России необходимы условия, при которых семьи смогут планировать большее количество детей. И государству, по мнению Буцкой, нужно думать об этом.

"Нужно, чтобы у нас при рождении третьего ребёнка была особая поддержка. Выдавалось социальное жильё, чтобы люди были уверены, что крыша над головой будет", — отметила лидер движения "Совет матерей".