Что могло пойти не так: Скейтбордист попытался проехать под лошадью и получил копытом по голове
Пародия на Тони Хоука закончилась для скейтера неудачно, потому что лошадь испугалась и нанесла парню серьёзные увечья.
Скейтбордист из Питера попытался проехать под лошадью, но получил травму. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге скейтбордист получил черепно-мозговую травму, решив сделать неожиданный трюк. Он захотел проехаться на "доске" под лошадью, но та сбила его с ног и наступила на голову.
Судя по оказавшимся в распоряжении Лайфа кадрам, лошадь с негативом отнеслась к затее экстремала. Поняв, что человек пытается проехаться под ней на скейтборде, животное испугалось и начало лягаться. Парень упал и несколько раз получил копытом по голове. В итоге молодой человек оказался в больнице с диагнозом "черепно-мозговая травма".
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В конце марта знаменитый скейтбордист Тони Хоук в последний раз исполнил свой легендарный трюк. Он признался, что возраст уже даёт о себе знать.
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