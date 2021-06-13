Впервые за 12 лет сменивший Нетаньяху премьер выступил с обращением

Нафтали Бенет, который сменил Биньямина Нетаньяху на посту премьера впервые за 12 лет, на первом заседании нового кабинета министров призвал всех к сдержанности.

"Для того чтобы закрепить успех, нам всем необходимо проявлять сдержанность", — сказал новый премьер.

В новом кабинета главой Минобороны стал глава партии "Кахоль-лаван" Бени Ганц, руководивший ведомством и ранее, МИД будет руководить первые два года Яир Лапид, а МВД — соратница Бенета в "Ямине" Айелет Шакед. Также в кабинете будет три русскоязычных министра. Бенет и Ганц определили своей основной задачей противодействие получению Ираном ядерного оружия, пообещав укрепить альянс с США.

"Благодарю, господин президент. С нетерпением жду работы с вами над укреплением связей между двумя нашими странами — Израилем и США", — написал Бенет в своём твиттере ответ главе Белого дома Джо Байдену на поздравление с назначением.