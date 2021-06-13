В Михайловском соборе Киева, принадлежащем ПЦУ, прошло отпевание члена дивизии СС "Галичина" Ореста Васкулы. Церемония прощания с бывшим эсэсовцем проходила с участием военнослужащих президентского полка. Тело доставили в село Ясногородка, где и похоронили с воинскими почестями.

Как сообщает украинское издание "Страна", Васкул в 1943 году добровольно записался в дивизию СС, воюя, был ранен, попал в советский плен, оттуда сослан в Башкирскую АССР, сбежал, но в 1947 году был задержан и приговорён к 25 годам лагерей. Его выпустили раньше срока — в 1956 году. С 1968 года Васкул жил в селе Ясногородка Киевской области, в 1980-х был осуждён за антисоветскую деятельность, выпущен досрочно.

По поводу таких торжественных церемоний похорон бывшего эсэсовца с присутствием президентского полка Украины высказался народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Парламентарий написал в своём телеграм-канале, что против отпевания ничего против не имеет и иметь не может, его интересует, "кто отправил на это мероприятие солдат президентского полка, в частности, после реакции офиса президента на марш эсэсовцев 28 апреля в Киеве".

"Согласитесь, если Президентский Полк отправляют на почётные похороны эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим? Просто интересно, последствий то никаких, сами видите, хотя в приличном обществе за такое срывают погоны", — написал Бужанский.

Он завил, что будет выяснять, кто "так подставляет президента", и направит депутатский запрос на имя начальника Генштаба, министра обороны и главкома сухопутных войск. Также он язвительно заметил в своём блоге, что "не каждого эсэсовца хоронят при участии Президентского Полка и со склоненными государственными флагами Украины". И обратился к своим читателям с вопросом, как ещё они представляли юбилей победы в войне, унесшей десятки миллионов жизней? "Не так представляли? Ну зря, зря..."