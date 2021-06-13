В Уфе камера сняла, как электросамокатчик сбил 84-летнего дедушку

Камеры запечатлели езду молодого человека с виражами. Отчётливо видно, что его заносит в сторону, где тут же в кадре появляется упавший. Затем видно, как виновник происшествия вместе с другим парнем поднимает и ведёт пострадавшего к скамейке.

Напомним, в больнице медики диагностировали у пострадавшего сложный перелом шейки бедра. Теперь пенсионер будет прикован к кровати минимум три месяца. Пациента прооперируют, чтобы он вновь смог ходить. Однако на этом восстановление для мужчины не заканчивается — впереди его ждёт сложная операция с установкой металлоконструкции. Родные боятся, что старик попросту может не пережить наркоз из-за возраста. Семья пострадавшего обратилась в полицию и намерена взыскать с виновников расходы на лечение. Сейчас правоохранители ищут парней, которые бросили пожилого человека в беде.