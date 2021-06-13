Выигравший "Ролан Гаррос" Джокович стал обладателем уникального достижения

Победив на "Ролан Гаррос", теннисист из Сербии Новак Джокович стал обладателем уникального для турниров Большого шлема достижения. Теперь он является одним из трёх спортсменов, которым удалось выиграть все турниры этого соревнования не менее двух раз, но первым из них в Открытой эре.

До него это удавалось только Анри Коше в 1927 году и Теду Шрёдеру в 1949 году. С конца 1960-х годов началась так называемая Открытая эра, в рамках которой все турниры стали открытыми как для любителей, так и для профессионалов. Вот в ней Джокович и стал первым.

В общей сложности для серба это уже 19-я победа на турнирах серии Большого шлема. Обгоняют его лишь два спортсмена: испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер, которые имеют по 20 титулов.