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Страны НАТО решили договориться о едином ответе на кибератаки

Сейчас в силе пятая статья Вашингтонского договора альянса, согласно которой нападение на одно государство приравнивается нападению на всех. Эту норму могут расширить и на киберсферу.

13 июня, 19:36
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Страны НАТО на саммите 14 июня в Брюсселе зафиксируют в итоговом коммюнике готовность помогать друг другу в случае проведения кибератак против них. Об этом заявил в воскресенье журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Аудиотрансляция брифинга велась на сайте Белого дома. В своём сообщении Салливан заявил, что вопрос кибератак и пятой статьи Вашингтонского договора НАТО, которая гласит, что нападение на одного члена организации означает нападение на всех членов альянса, будет рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае.

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"Если кто-то подвергнется массовой кибератаке и будет нуждаться в технической или разведывательной поддержке со стороны других членов, чтобы справиться с этим, я думаю, они могут задействовать пятую статью", — уточнил он, добавив, что "это будет в коммюнике".

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Ранее сообщалось, что в США рассказали о плане НАТО по "сокрушению" России. Важной частью стратегии является общение не только между командирами и военнослужащими, но и между целыми боевыми платформами альянса.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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