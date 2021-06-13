Страны НАТО решили договориться о едином ответе на кибератаки

Страны НАТО на саммите 14 июня в Брюсселе зафиксируют в итоговом коммюнике готовность помогать друг другу в случае проведения кибератак против них. Об этом заявил в воскресенье журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Аудиотрансляция брифинга велась на сайте Белого дома. В своём сообщении Салливан заявил, что вопрос кибератак и пятой статьи Вашингтонского договора НАТО, которая гласит, что нападение на одного члена организации означает нападение на всех членов альянса, будет рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае.

"Если кто-то подвергнется массовой кибератаке и будет нуждаться в технической или разведывательной поддержке со стороны других членов, чтобы справиться с этим, я думаю, они могут задействовать пятую статью", — уточнил он, добавив, что "это будет в коммюнике".