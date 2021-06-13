Не то имел в виду: В Белом доме пояснили слова Байдена про обмен киберпреступниками с Россией
Помощник главы Белого дома по безопасности объяснил, что подразумевалось под привлечением хакеров к ответственности, если они находятся на территории США.
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Президент США Джо Байден не имел в виду обмен киберпреступниками с Россией, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге. Он прокомментировал заявление Байдена о готовности американских властей привлекать к ответственности хакеров, совершающих преступления против РФ. Лидер США ранее ответил утвердительно на вопрос, открыт ли он для идеи передачи России таких киберпреступников.
Салливан заверил, что утвердительный ответ Байдена вовсе не означал, что он собирается проводить обмен киберпреступниками с Россией.
"Он хотел сказать, что, если Владимир Путин захочет прийти и сказать, что готов сделать так, чтобы киберпреступники были привлечены к ответственности, Джо Байден вполне может прийти и сказать, что киберпреступники будут привлекаться к ответственности в Америке, потому что они уже привлекаются. Это то, что мы делаем", — пояснил слова президента Салливан.
Ранее Лайф сообщал, что Путин назвал условие выдачи киберпреступников в США. Но для этого Москве и Вашингтону необходимо договориться и разработать соответствующие документы.
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