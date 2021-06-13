НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Отец Меган Маркл заявил о слабохарактерности принца Гарри

Внука королевы Елизаветы II вынудили сказать разные вещи про свою семью в ходе интервью Опре Уинфри, уверен Томас.

13 июня, 19:02
<p>Фото © ТАСС / Jordan Strauss / Invision / AP</p>

Фото © ТАСС / Jordan Strauss / Invision / AP

Томас Маркл, отец супруги принца Гарри Меган, заявил о слабохарактерности зятя. Таким мнением он поделился во время телешоу 60 Minutes Australia.

По словам Маркла, принц является слабохарактерным человеком, его заставили сказать разные вещи про королевскую семью в ходе интервью Опре Уинфри. Телеведущую мужчина обвинил в использовании Гарри для поднятия рейтинга передачи.

"Я думаю, что Опра Уинфри играет Гарри и Меган. Она использует их, чтобы построить свою карьеру", — объяснил свою мысль Томас Маркл.

По словам тестя герцога Сассекского, о рождении внучки Лилибет он узнал из публичного заявления дочери, расстроившись из-за этого. Мужчина отметил, что пара забывает о своих семьях, живя в одиночестве в "огромном доме, где может разместиться ещё 20 человек".

Елизавета II познакомилась с новорождённой дочкой принца Гарри и Меган Маркл

Елизавета II познакомилась с новорождённой дочкой принца Гарри и Меган Маркл

Ранее Лайф писал о том, что члены британской королевской семьи щадят принца Гарри, поскольку всерьёз опасаются за его психическое здоровье.

В Лондоне принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали отказаться от титулов

В Лондоне принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали отказаться от титулов

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1