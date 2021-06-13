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Макрон привёл Джонсона в ярость заявлением о сосисках и Северной Ирландии

Британский премьер в беседе с подчинёнными отметил, что некоторым лидерам не мешало бы уяснить, что Соединённое Королевство — единая страна.

13 июня, 18:47
<p>Фото ©ТАСС / Phil Noble</p>

Фото ©ТАСС / Phil Noble

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пришёл в ярость после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров в рамках саммита G7 намекнул на то, что Северная Ирландия не является частью Соединённого Королевства, пишет The Daily Telegraph.

Джонсон в беседе с Макроном, пытаясь объяснить своё недовольство протоколом по Северной Ирландии, спросил, что бы тот сделал, если бы сосиски из Тулузы нельзя было привезти в Париж. Макрон парировал заявлением о некорректности сравнения, поскольку Париж и Тулуза — города одной страны, тем самым фактически предположив, что Северная Ирландия не входит в состав Соединённого Королевства. 

Джонсон и Гутерриш обсудили на саммите G7 вопросы пандемии и экологии

Джонсон и Гутерриш обсудили на саммите G7 вопросы пандемии и экологии

Такое мнение удивило и разозлило британского премьера, отмечает Telegraph. После встречи с Макроном он пообщался со своими помощниками, выразив им возмущение словами президента Франции. Джонсон подчеркнул, что некоторым государственным лидерам нужно "вбить себе в голову", что королевство является единым государством. Между тем протокол предусматривает таможенный контроль товаров, перевозимых из остальной части Соединённого Королевства в Северную Ирландию во избежание возникновения "жёсткой границы" между ними.

В рамках саммита G7 Джонсон также провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили "дестабилизирующую деятельность" Москвы и Пекина.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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