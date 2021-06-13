Процесс формирования многополярного мира может привести к новой холодной войне. Такое мнение высказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне. А предпосылки к этому есть", — сказал министр в интервью телеканалу ОНТ.

Макей подчёркивает, что после развала Советского Союза надежды США и Евросоюза не увенчались успехом. Он отметил, что на мировой арене появились новые игроки в виде Китая, Индии и России.

"Понятно, что они, эти большие геополитические игроки, не будут согласны с тем, чтобы кто-то указывал им, как жить. Отсюда и происходит это столкновение интересов. И мы как раз, к сожалению, оказались на их разломе", — продолжил он.