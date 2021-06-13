Режиссёр Адасинский ушёл из МХАТа из-за Бузовой, упомянув "порноактрис"
Он опубликовал открытое письмо, назвав происходящее "мракобесием" и выразив надежду, что когда-нибудь оно закончится.
Фото © VK / teatrderevo
Режиссёр и основатель театра Derevo Антон Адасинский опубликовал открытое письмо МХАТ им. Горького, где заявил, что покидает его вместе со своим детищем — детским мюзиклом "Золото".
"Я, автор и режиссёр детского мюзикла "Золото", вынужден сообщить, что прекращаю сотрудничество с театром. "Золото" на сцене МХАТа больше не будет. Я не могу позволить себе и Музыкальному театру детей Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порноактрис, так же как и с именем палача Сталина", — говорится в письме Адасинского на официальной странице театра Derevo в соцсетях.
Адасинский назвал происходящее "мракобесием" и выразил надежду, что оно закончится. Подписчики поддержали эту гражданскую акцию протеста, написав режиссёру следующие комментарии: "Достойная позиция!", "Просто браво — и не просто уважение!", "Единственная адекватная реакция из творческих кругов". Однако были и реплики, написанные с издёвкой в адрес театра: "Учитывая количество проданных билетов на спектакли Дерева, никогда оно во МХАТ не вернётся".
Тем временем ранее Бузова похвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. За своё выступление телеведущая и блогерша получит около полумиллиона рублей. Телеведущая исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь в постановке "Чудесный грузин". Театральная общественность до сих пор пытается оправиться от этого известия. Так, Стас Садальский оценил дебют Бузовой на сцене МХАТа, назвав её обезьянкой. А актёр Сергей Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики. В своём блоге героиня скандала отписалась фолловерам, что сезон закрыт и она вернётся к ним "уже осенью". "О Белле Шанталь говорит вся страна. Мы уходим в театральный отпуск и вновь сыграем для вас 17 и 18 сентября, уже в новом сезоне", — пишет блогерша, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг.
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