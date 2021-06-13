Режиссёр Адасинский ушёл из МХАТа из-за Бузовой, упомянув "порноактрис"

Режиссёр и основатель театра Derevo Антон Адасинский опубликовал открытое письмо МХАТ им. Горького, где заявил, что покидает его вместе со своим детищем — детским мюзиклом "Золото".

"Я, автор и режиссёр детского мюзикла "Золото", вынужден сообщить, что прекращаю сотрудничество с театром. "Золото" на сцене МХАТа больше не будет. Я не могу позволить себе и Музыкальному театру детей Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порноактрис, так же как и с именем палача Сталина", — говорится в письме Адасинского на официальной странице театра Derevo в соцсетях.

Адасинский назвал происходящее "мракобесием" и выразил надежду, что оно закончится. Подписчики поддержали эту гражданскую акцию протеста, написав режиссёру следующие комментарии: "Достойная позиция!", "Просто браво — и не просто уважение!", "Единственная адекватная реакция из творческих кругов". Однако были и реплики, написанные с издёвкой в адрес театра: "Учитывая количество проданных билетов на спектакли Дерева, никогда оно во МХАТ не вернётся".