"Я блондин с голубыми глазами. Меня называют дома директором за любознательность и контроль всех членов семьи! Давайте знакомиться, откуда вы узнали про мой аккаунт?" — приветствует всех у себя на странице младший брат ещё одного популярного члена семьи Плющенко – Рудковской — Гном Гномыча.

По словам Рудковской, дети её спросили, почему у Арсения ещё нет своего аккаунта, и она озадачилась, тут же создала страницу, бросила на затравочку фолловерам провокационный вопрос, сколько пользователей подпишется на него за сутки, и посетовала, что теперь ей придётся вести три аккаунта. Кстати, комментариев с ответом пост набрал более 160, среди них есть и такие "откровения": "Нам сообщили из космоса, и вот мы тут с вами".