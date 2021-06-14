"Давайте знакомиться": Восьмимесячный сын Плющенко и Рудковской стал успешным блогером
За сутки на него подписалось почти восемь с половиной тысяч человек, они оставили больше сотни комментариев, а один из его видеороликов просмотрели 42 тысячи раз.
Фото © Instagram / plushenkoarseny
Восьмимесячный сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской обзавёлся своим собственным аккаунтом в "Инстаграме". За сутки аккаунт набрал 8431 подписчика. Видео, где малыш играет, набрало почти 42 тысячи просмотров.
"Я блондин с голубыми глазами. Меня называют дома директором за любознательность и контроль всех членов семьи! Давайте знакомиться, откуда вы узнали про мой аккаунт?" — приветствует всех у себя на странице младший брат ещё одного популярного члена семьи Плющенко – Рудковской — Гном Гномыча.
По словам Рудковской, дети её спросили, почему у Арсения ещё нет своего аккаунта, и она озадачилась, тут же создала страницу, бросила на затравочку фолловерам провокационный вопрос, сколько пользователей подпишется на него за сутки, и посетовала, что теперь ей придётся вести три аккаунта. Кстати, комментариев с ответом пост набрал более 160, среди них есть и такие "откровения": "Нам сообщили из космоса, и вот мы тут с вами".
А ранее Лайф сообщал, что сын Евгения Плющенко Александр, или Гном Гномыч, стал самым популярным действующим российским фигуристом в соцсети "Инстаграм". Мальчик подвинул Медведеву и Загитову на просторах Интернета.
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