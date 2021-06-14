Скрытые сексуальные желания у женщин и мужчин оказались похожи

2000 британцев были опрошены сайтом знакомств о предпочтениях в интимной жизни, об изысках, которые им нравятся, и, как выяснилось, разница между пожеланиями мужчин и женщин невелика, пишет Metro. Правда, слабый пол больше тянет на пикантность в рамках романтики под небом, а представители сильного пола больше любят просмотр специфического домашнего видео.

В женский топ-10 вошли в числе прочего ролевые игры и переодевание, хлыст и доминирование, игра с едой и связывание. Мужскую "горячую десятку" отличает только добавление домашнего видео и интим втроём. Эксперт по отношениям Джессика Леони отмечает, что многие заводят партнёров на стороне из-за страха быть непонятыми в семье, и рекомендует доверительно поговорить, ведь может оказаться, что желания совпадают.

"Проблема многих людей в длительных отношениях в том, что их извращённая сторона развивается с течением времени — и они обнаруживают, что в конечном счёте у них возникают разные сексуальные потребности, которые их постоянный партнёр никогда не сможет удовлетворить", — объясняет эксперт.