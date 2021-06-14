С 14 июня погода в Центральной части России станет всё больше походить на летнюю, ночью в понедельник и вторник воздух прогреется до 12–17 градусов тепла, а дневные температуры достигнут плюс 24–29 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"13 июня природа пройдёт определённый Рубикон в устойчивом становлении погоды на летние рельсы. И июнь, который в метеорологическом отношении до недавнего времени оставлял смешанные чувства, наконец-то начнёт радовать", — сообщил Тишковец РБК.

16 июня атмосферный фронт немного вернёт похолодание, он принесёт грозы и сильный ветер и уронит дневные температуры до плюс 19–24. Но сразу вслед за этим, уже 17-го числа, вновь наступит лето, обещает синоптик, "вторая половина недели будет превосходной". Москвичей порадует днём температура плюс 21–26 градусов выше ноля, а ночью и вовсе плюс 13–18. В последующие сутки будет до 31 градуса тепла, что на пять делений термометра выше, чем обычно в это время года.

Тишковец также обещал, что, по предварительным прогнозам, тёплое и сухое лето в средней полосе поселится надолго. В июле будет жарче на полтора-два градуса, чем обычно, а в августе — на полградуса-градус. А вот осадки окажутся даже в дефиците.