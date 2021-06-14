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Маск пояснил, когда Tesla вновь начнёт принимать биткоины

Этот твит миллиардера стал очередным из тех, что тут же сказываются на курсе криптовалюты.

14 июня, 03:49
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Основанная Илоном Маском американская компания Tesla вновь станет принимать биткоины в счёт платы за автомобили, когда эта криптовалюта станет более экологичной. Такое пояснение дал сам Маск в "Твиттере".

Tesla после недолгого периода расчётов в биткоинах приостановила их приём в мае. Поводом стал тот факт, что для майнинга (выработки) криптовалюты используется ископаемое топливо.

"Когда появится подтверждение разумного (примерно 50%) использования майнерами энергии, получаемой из чистых источников, с позитивной тенденцией в будущем, Tesla вновь разрешит операции с использованием биткоинов", — написал Маск.

Илон Маск считает завышенными цены на биткоин и другие криптовалюты

Илон Маск считает завышенными цены на биткоин и другие криптовалюты

И это уже не первый раз, когда слова Маска влияют на курс биткоина. Сегодня он вновь резко подскочил в стоимости, прибавив 10%.

Лайф рассказывал, что в середине марта стоимость биткоина составила почти 65 тысяч долларов, что стало историческим максимумом. Позже курс криптовалюты несколько раз пошатнул именно Маск, который сперва приостановил продажу электромобилей Tesla через систему блокчейна, а затем и вовсе допустил продажу всех биткоин-активов компании, сумма которых составляла полтора миллиона долларов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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