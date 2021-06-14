Маск пояснил, когда Tesla вновь начнёт принимать биткоины

Основанная Илоном Маском американская компания Tesla вновь станет принимать биткоины в счёт платы за автомобили, когда эта криптовалюта станет более экологичной. Такое пояснение дал сам Маск в "Твиттере".

Tesla после недолгого периода расчётов в биткоинах приостановила их приём в мае. Поводом стал тот факт, что для майнинга (выработки) криптовалюты используется ископаемое топливо.

"Когда появится подтверждение разумного (примерно 50%) использования майнерами энергии, получаемой из чистых источников, с позитивной тенденцией в будущем, Tesla вновь разрешит операции с использованием биткоинов", — написал Маск.