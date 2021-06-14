Маск пояснил, когда Tesla вновь начнёт принимать биткоины
Этот твит миллиардера стал очередным из тех, что тут же сказываются на курсе криптовалюты.
Фото © ТАСС / EPA
Основанная Илоном Маском американская компания Tesla вновь станет принимать биткоины в счёт платы за автомобили, когда эта криптовалюта станет более экологичной. Такое пояснение дал сам Маск в "Твиттере".
Tesla после недолгого периода расчётов в биткоинах приостановила их приём в мае. Поводом стал тот факт, что для майнинга (выработки) криптовалюты используется ископаемое топливо.
"Когда появится подтверждение разумного (примерно 50%) использования майнерами энергии, получаемой из чистых источников, с позитивной тенденцией в будущем, Tesla вновь разрешит операции с использованием биткоинов", — написал Маск.
И это уже не первый раз, когда слова Маска влияют на курс биткоина. Сегодня он вновь резко подскочил в стоимости, прибавив 10%.
Лайф рассказывал, что в середине марта стоимость биткоина составила почти 65 тысяч долларов, что стало историческим максимумом. Позже курс криптовалюты несколько раз пошатнул именно Маск, который сперва приостановил продажу электромобилей Tesla через систему блокчейна, а затем и вовсе допустил продажу всех биткоин-активов компании, сумма которых составляла полтора миллиона долларов.
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