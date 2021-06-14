В медленной вакцинации увидели источник для новых мутаций коронавируса
Если иммунитет будет только у одной части населения, это усилит процесс разветвления штаммов.
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Низкие темпы вакцинации от коронавируса могут привести к формированию всё новых его мутаций. Об этом предупредил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он призывает вакцинироваться быстро и лучше сразу всем, кто поддерживает контакты друг с другом.
"Если часть провакцинировать, а часть — нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с изменёнными свойствами", — заявил Гинцбург в интервью ТАСС.
Ранее в центре им. Гамалеи сообщали, что за всё время пандемии в Москве могли появиться уникальные штаммы вируса SARS-CoV-2. Но там отмечали, что далеко не все мутации могут представлять особую опасность. Российские учёные отслеживают ситуацию, чтобы можно было работать на опережение и адаптировать вакцины или же производить новые.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне будут свободны от ковидных ограничений. Всё зависит именно от появления иммунитета к инфекции у большинства наших соотечественников.
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