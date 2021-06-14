Байден объяснил, почему Путин устойчив к давлению США

Президент США Джо Байден ответил на вопрос, почему глава России Владимир Путин остаётся верен своей позиции, несмотря на давление официального Вашингтона. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Британии.

"Он Владимир Путин", — отметил Байден.

Американский лидер не стал "вдаваться в это", подчеркнув, что ему необходимо сесть за стол переговоров с российским коллегой.

Ранее Байден объяснил, в чём сила "автократа" Путина. Президент США усомнился в том, что переубедит российского коллегу изменить внешнюю политику РФ.