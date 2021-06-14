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Байден объяснил, почему Путин устойчив к давлению США

Американский лидер отметил, что ему нужно сесть за стол переговоров с российским коллегой.

14 июня, 05:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Ильин / пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Сергей Ильин / пресс-служба президента РФ

Президент США Джо Байден ответил на вопрос, почему глава России Владимир Путин остаётся верен своей позиции, несмотря на давление официального Вашингтона. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Британии.

"Он Владимир Путин", — отметил Байден.

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Американский лидер не стал "вдаваться в это", подчеркнув, что ему необходимо сесть за стол переговоров с российским коллегой.

Ранее Байден объяснил, в чём сила "автократа" Путина. Президент США усомнился в том, что переубедит российского коллегу изменить внешнюю политику РФ.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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