Байден объяснил, почему Путин устойчив к давлению США
Американский лидер отметил, что ему нужно сесть за стол переговоров с российским коллегой.
Фото © ТАСС / Сергей Ильин / пресс-служба президента РФ
Президент США Джо Байден ответил на вопрос, почему глава России Владимир Путин остаётся верен своей позиции, несмотря на давление официального Вашингтона. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Британии.
"Он Владимир Путин", — отметил Байден.
Американский лидер не стал "вдаваться в это", подчеркнув, что ему необходимо сесть за стол переговоров с российским коллегой.
Ранее Байден объяснил, в чём сила "автократа" Путина. Президент США усомнился в том, что переубедит российского коллегу изменить внешнюю политику РФ.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
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