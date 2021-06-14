Депутаты бундестага предложили "перезапустить" российско-германские отношения
Политики отметили, что отношения между Берлином и Москвой имеют большое значение в вопросе обеспечения безопасности всей Европы. По их мнению, череда санкций и ответных мер ведёт сотрудничество только в тупик.
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Депутаты из фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали "перезапустить" отношения ФРГ и России. Об этом говорится в проекте резолюции, который немецкие парламентарии направили на рассмотрение бундестага.
В документе отмечается, что отношения между Берлином и Москвой имеют большое значение в вопросе обеспечения безопасности всей Европы. Политики также напомнили, что без России невозможно обсудить такие темы, как контроль над вооружениями, разоружение или климатическая повестка. Вместе с тем российско-германские отношения в первую очередь "имеют фундаментальное значение" в сфере безопасности и экономики ФРГ, подчеркнули представители бундестага.
"Но продолжавшийся до сих пор дипломатический пинг-понг из санкций и ответных санкций, обвинений и встречных обвинений в рамках Европейского союза, широкое участие в нём немецкой внешней политики продолжают вести в тупик", — передаёт RT текст документа.
Как утверждают немецкие депутаты, в сложившейся ситуации Россия вынуждена укреплять сотрудничество с Китаем как в экономической, так и в военных сферах. В партии "Альтернатива для Германии" также напомнили о недавнем заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что отношения России с ЕС разрушены. Эти слова, по мнению парламентариев, нужно рассматривать как "звоночек" о серьёзности ситуации.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости сотрудничества ЕС и РФ в сферах общих интересов. Речь идёт в том числе о борьбе с изменением климата и области нераспространения ядерного оружия. Брюссель и Москва должны открыто обсуждать расхождения во взглядах, отметил он.
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