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НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, заявил Столтенберг

Члены альянса сформируют и подтвердят общую позицию по отношению к Москве. Попытка наладить общение не является слабостью, подчеркнул генсек организации.

14 июня, 08:09
<p>Фото © <a href="https://www.nato.int/cps/en/natohq/photos_184722.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO</a></p>

Фото © NATO

НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, приветствует предстоящую встречу лидеров США и России в Женеве. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед открытием саммита военно-политического блока.

"НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина", — заявил Йенс Столтенберг.

Накануне саммита в Женеве главы 30 государств НАТО планируют провести консультации. По словам генсека альянса, позиция стран – членов блока по отношению к России будет подтверждена, базируясь на принципах "диалога и сдерживания".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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