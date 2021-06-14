НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, заявил Столтенберг

НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, приветствует предстоящую встречу лидеров США и России в Женеве. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед открытием саммита военно-политического блока.

"НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина", — заявил Йенс Столтенберг.

Накануне саммита в Женеве главы 30 государств НАТО планируют провести консультации. По словам генсека альянса, позиция стран – членов блока по отношению к России будет подтверждена, базируясь на принципах "диалога и сдерживания".