НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, заявил Столтенберг
Члены альянса сформируют и подтвердят общую позицию по отношению к Москве. Попытка наладить общение не является слабостью, подчеркнул генсек организации.
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НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, приветствует предстоящую встречу лидеров США и России в Женеве. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед открытием саммита военно-политического блока.
"НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина", — заявил Йенс Столтенберг.
Накануне саммита в Женеве главы 30 государств НАТО планируют провести консультации. По словам генсека альянса, позиция стран – членов блока по отношению к России будет подтверждена, базируясь на принципах "диалога и сдерживания".
Напомним, НАТО будет менять свою стратегическую концепцию, в которой о России говорится как о "конструктивном партнёре". Отмечается, что таковы новые реалии.
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