НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России выявили более 13,5 тысячи новых случаев коронавируса

При этом в столице за прошедшие сутки ковид подтвердился у 6590 человек. Общее число зафиксированных случаев болезни достигло 5 222 408.

14 июня, 08:07
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалев</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 13 721 случай коронавируса, из которых 16,2% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве — здесь коронавирус подтвердился у 6590 человек. В Подмосковье за прошедшие сутки болезнь выявили у 1043 пациентов, что является максимумом с 2 февраля текущего года. В пятёрку лидеров по количеству новых заболевших также вошли Санкт-Петербург (+865), Республика Бурятия (+190) и Нижегородская область (+188).

В медленной вакцинации увидели источник для новых мутаций коронавируса

В медленной вакцинации увидели источник для новых мутаций коронавируса

При этом за прошедшие сутки полностью излечилось от болезни 8312 человек, а общее число выздоровевших составляет 4 809 647 пациентов. За всё время в России зафиксировали 5 222 408 случаев CoViD-19, зарегистрировали 126 801 летальный исход, из которых 371 — за последние 24 часа.

Ранее Лайф рассказывал, что в Роспотребнадзоре исключили возможность заражения коронавирусом из-за вакцины. Вакцинация не может приводить к положительному результату теста на CoViD-19. Она влияет на иммунитет, не вызывая заболевания.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава центра Гамалеи перечислил три главные причины роста заболеваемости ковидом в России

сегодня в 08:55

"Не 10, а все 20 тысяч заболевших в сутки": Врач раскрыл истинные масштабы третьей волны ковида в России

10 июня, 08:52

В России спрос на внутренний туризм вырос за год на 25%

сегодня в 08:35

Российский судья получил первое назначение на Евро-2020 в качестве главного арбитра

сегодня в 08:55

Эпидемиолог рассказала, как привитые от коронавируса люди переносят инфекцию

сегодня в 08:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1