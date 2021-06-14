В России выявили более 13,5 тысячи новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 13 721 случай коронавируса, из которых 16,2% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве — здесь коронавирус подтвердился у 6590 человек. В Подмосковье за прошедшие сутки болезнь выявили у 1043 пациентов, что является максимумом с 2 февраля текущего года. В пятёрку лидеров по количеству новых заболевших также вошли Санкт-Петербург (+865), Республика Бурятия (+190) и Нижегородская область (+188).

При этом за прошедшие сутки полностью излечилось от болезни 8312 человек, а общее число выздоровевших составляет 4 809 647 пациентов. За всё время в России зафиксировали 5 222 408 случаев CoViD-19, зарегистрировали 126 801 летальный исход, из которых 371 — за последние 24 часа.