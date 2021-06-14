Россиян без прививок от коронавируса предложили не пускать в самолёты

Не привившимся от ковида людям нужно запретить полёты на самолётах из-за повышенной угрозы распространения инфекции нового типа. Об этом заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его мнению, подобные ограничения также должны коснуться и тех, кто ещё не переболел коронавирусом.

"Люди, которые идут в самолёт, должны понимать, что каждый из них, если он носитель коронавируса, обладает потенциалом заразить все 150 или 300 человек, которые летят в этом же самолёте", — сказал профессор в беседе с URA.ru.

Все поездки за рубеж или внутренние рейсы следует осуществлять с разрешительной системой через вакцинацию, если человек не болел ковидом, отметил Чепурнов. По его словам, подобная мера не будет считаться принудительной.

Мнение вирусолога поддержал профессор Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Если ситуация с вакцинацией в стране не изменится, то эпидобстановка будет только ухудшаться, подчеркнул он. Чем быстрее граждане будут прививаться от ковида, тем Россия быстрее выйдет из пандемии с минимальными потерями, добавил специалист.