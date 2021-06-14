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Названы пять признаков надвигающегося слабоумия

Отмечается, что такие симптомы могут появиться даже в 40 лет, несмотря на то что наиболее часто такое состояние наблюдается в старости.

14 июня, 07:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Начинающуюся деменцию можно выявить по пяти признакам, пишет Daily Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.

Отмечается, что такие симптомы могут появиться даже в 40 лет, несмотря на то что наиболее часто подобное состояние наблюдается в старости. Так, в первую очередь на приближающуюся деменцию может указывать ухудшившееся зрение и проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов. Также признаком этого нарушения могут быть частичная или полная утрата речи и трудности с поиском слов для выражения мыслей.

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Кроме того, человек может стать подавленным, раздражительным и неуверенным в себе, а также может утратить чувство времени и места или даже потерять память.

Деменция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Ежегодно во всём мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.

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Ранее врач раскрыл опасные последствия короткого сна. Согласно данным исследования, которое проводилось на медицинском персонале, у работников, дежуривших по ночам, риск заболеть онкологией повышался на 200%. По словам специалиста, сон менее шести часов провоцирует и другие серьёзные болезни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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