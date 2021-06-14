Названы пять признаков надвигающегося слабоумия

Начинающуюся деменцию можно выявить по пяти признакам, пишет Daily Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.

Отмечается, что такие симптомы могут появиться даже в 40 лет, несмотря на то что наиболее часто подобное состояние наблюдается в старости. Так, в первую очередь на приближающуюся деменцию может указывать ухудшившееся зрение и проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов. Также признаком этого нарушения могут быть частичная или полная утрата речи и трудности с поиском слов для выражения мыслей.

Кроме того, человек может стать подавленным, раздражительным и неуверенным в себе, а также может утратить чувство времени и места или даже потерять память.

Деменция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Ежегодно во всём мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.