Актриса удалила грудные импланты из-за болей в животе, и тысячи женщин сообщили о тех же симптомах

Американская актриса и певица Эшли Тисдейл празднует годовщину избавления от грудных имплантов: этому событию она посвятила пост в своём инстаграме. Звезда решила вернуть свои натуральные формы после того, как начала испытывать странные боли в животе. И, похоже, она не одинока, отмечает Insider.

Фото © Instagram / ashleytisdale

Год назад избавилась от имплантов, потом забеременела, и сейчас у меня натуральная грудь. Жизнь — весёлая штука Эшли Тисдейл Актриса

Решение удалить импланты Эшли приняла, когда начала страдать от пищевой чувствительности и других проблем с кишечником. Актриса догадалась, что вызвать эти симптомы могла именно искусственная грудь. Позже выяснилось, что так оно и было, а закончиться всё могло гораздо хуже.

Фото © Instagram / ashleytisdale

Побочные эффекты применения грудных имплантов стали активно обсуждать в 2019 году, когда проблемой озаботилось Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ведомство получило данные о том, что у женщин с искусственной грудью развилась редкая форма рака — анапластическая крупноклеточная лимфома. После этого крупнейший производитель имплантов, компания Allergan, отозвал свою продукцию из торговых сетей.

Фото © Unsplash / Spit

Группу загадочных симптомов, проявляющихся у пациенток с искусственной грудью, условно назвали "болезнью грудных имплантов". Женщины жалуются на выпадение волос, усталость, тошноту и хронические боли в животе. Выявить это недомогание с помощью медицинских тестов невозможно, поэтому пока врачи вынуждены полагаться лишь на сообщения самих заболевших.

Фото © Unsplash / Spit