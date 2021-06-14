Актриса удалила грудные импланты из-за болей в животе, и тысячи женщин сообщили о тех же симптомах
Звезда поступила мудро, ведь всё могло закончиться гораздо хуже.
Американская актриса и певица Эшли Тисдейл празднует годовщину избавления от грудных имплантов: этому событию она посвятила пост в своём инстаграме. Звезда решила вернуть свои натуральные формы после того, как начала испытывать странные боли в животе. И, похоже, она не одинока, отмечает Insider.
Год назад избавилась от имплантов, потом забеременела, и сейчас у меня натуральная грудь. Жизнь — весёлая штука
Решение удалить импланты Эшли приняла, когда начала страдать от пищевой чувствительности и других проблем с кишечником. Актриса догадалась, что вызвать эти симптомы могла именно искусственная грудь. Позже выяснилось, что так оно и было, а закончиться всё могло гораздо хуже.
Побочные эффекты применения грудных имплантов стали активно обсуждать в 2019 году, когда проблемой озаботилось Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ведомство получило данные о том, что у женщин с искусственной грудью развилась редкая форма рака — анапластическая крупноклеточная лимфома. После этого крупнейший производитель имплантов, компания Allergan, отозвал свою продукцию из торговых сетей.
Группу загадочных симптомов, проявляющихся у пациенток с искусственной грудью, условно назвали "болезнью грудных имплантов". Женщины жалуются на выпадение волос, усталость, тошноту и хронические боли в животе. Выявить это недомогание с помощью медицинских тестов невозможно, поэтому пока врачи вынуждены полагаться лишь на сообщения самих заболевших.
Пока медики пытаются понять, с чем связана такая реакция организма на импланты, бывшие пациентки клиник пластической хирургии массово ложатся на операции по их удалению. В соцсетях насчитывается более 250 групп, посвящённых этой проблеме, участницы которых делятся друг с другом личным опытом. Среди "отказников" немало звёзд: о возвращении к естественной красоте заявили Виктория Бекхэм, Крисси Тайген и Мишель Визаж. Сделать то же самое они призвали и своих поклонниц.
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