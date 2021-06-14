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Минобрнауки рекомендовало вузам Москвы перейти на удалёнку

Если это невозможно по каким-то причинам, то образовательным учреждениям необходимо чётко соблюдать требования Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.

14 июня, 07:42

Фото © ИТАР-ТАСС / Борис Кавашкин

Министерство науки и высшего образования России порекомендовало подведомственным вузам Москвы перейти на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры", — уточнили в министерстве.

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В связи с тем, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 15 по 19 июня, Минобрнауки в ближайшее время выпустит приказ с рекомендациями об организации учебного процесса в подведомственных вузах с учётом рисков распространения коронавируса.

Ранее в центре имени Гамалеи сообщили, что за всё время пандемии в Москве могли появиться уникальные штаммы вируса SARS-CoV-2. Но там отметили, что далеко не все мутации могут представлять особую опасность. Российские учёные отслеживают ситуацию, чтобы можно было работать на опережение и адаптировать вакцины или же производить новые.

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Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин ввёл ряд ограничений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице. Градоначальник призвал москвичей делать прививки от коронавируса, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию. 13 июня в Москве выявили максимальное в 2021 году количество случаев коронавируса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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