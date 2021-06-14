Минобрнауки рекомендовало вузам Москвы перейти на удалёнку

Министерство науки и высшего образования России порекомендовало подведомственным вузам Москвы перейти на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры", — уточнили в министерстве.

В связи с тем, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 15 по 19 июня, Минобрнауки в ближайшее время выпустит приказ с рекомендациями об организации учебного процесса в подведомственных вузах с учётом рисков распространения коронавируса.