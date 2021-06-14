Двое американцев признались в организации побега экс-главы Nissan из Японии
За свою помощь они получили примерно 1,3 миллиона долларов. Подсудимые не стали оспаривать предъявленные обвинения, указав, что никакой ошибки в них нет.
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В Японии прошло первое слушание по делу организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона из страны, являющихся гражданами США: 60-летнего Майкла и 28-летнего Питера Тейлоров. Об этом сообщает Kyodo News.
Отца и сына обвиняют в организации побега Гона из Страны восходящего солнца в момент нахождения его под домашним арестом в период следствия. По версии правоохранительных органов, экс-глава Nissan покинул страну через Турцию и скрылся в Ливане. Это произошло после того, как его супруга обратилась за помощью к вышеупомянутым американцам.
Они сопровождали Гона из его дома в Токио, вместе проследовав на поезде до Осаки, и затем, предположительно, транспортировали его на борт своего частного самолёта в большом ящике для перевозки аудиоаппаратуры. Прибыв в Турцию, Гон самостоятельно добрался до Ливана. Власти республики не планируют его выдавать из-за законности перехода границы, несмотря на отсутствие соответствующих отметок у японских специалистов.
За свою помощь Тейлоры получили денежные средства на общую сумму 144 миллиона йен или примерно 1,3 миллиона долларов. В ходе первого слушания в Токийском окружном суде они признались в содеянном, в ответ на предъявленные обвинения заявили, что "ошибки здесь нет".
Напомним, Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 года. Изначально Гон обвинялся в том, что не задекларировал должным образом девять миллиардов иен (более 80 миллионов долларов), заработанных на посту председателя совета директоров компании в период с 2010 по 2018 год. Позже токийская прокуратура предъявила предпринимателю ряд других обвинений. Одно из них — присвоение около 3,25 миллиона долларов из так называемого президентского фонда Renault. Однако в конце 2019 года он сбежал из Японии в Ливан. Интерпол выдал ордер на арест бизнесмена.
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