В НАТО решили больше не считать Россию "конструктивным партнёром"

Североатлантический альянс изменит свою стратегическую концепцию, в которой о России говорится как о "конструктивном партнёре". Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что таковы новые реалии.

"Последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве "конструктивного партнёра" и едва ли говорит о Китае вовсе. Так что время обновить стратегическую концепцию НАТО", — сказал Салливан журналистам.

В Белом доме ранее сообщали, что новую концепцию подготовят для саммита 2022 года. В этом же году лишь будет выражение согласия это сделать в качестве ответа на "агрессивную политику и действия" России.