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В НАТО решили больше не считать Россию "конструктивным партнёром"

В альянсе считают, что таким должен быть ответ на "агрессивную политику и действия" Москвы. Новую позицию пропишут в документах.

14 июня, 00:04
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/nato/51240676179/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nato</a></p>

Фото © flickr / nato

Североатлантический альянс изменит свою стратегическую концепцию, в которой о России говорится как о "конструктивном партнёре". Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что таковы новые реалии.

"Последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве "конструктивного партнёра" и едва ли говорит о Китае вовсе. Так что время обновить стратегическую концепцию НАТО", — сказал Салливан журналистам.

В Белом доме ранее сообщали, что новую концепцию подготовят для саммита 2022 года. В этом же году лишь будет выражение согласия это сделать в качестве ответа на "агрессивную политику и действия" России.

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Как рассказывал Лайф, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в НАТО должны объяснить свою стратегию в отношении Москвы и ясно дать понять, каких перспектив в отношениях с Россией там ждут.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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