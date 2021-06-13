СМИ: В России решено не продлевать послабления для мигрантов

Послабления миграционного режима, которые были введены в России для иностранцев из-за пандемии коронавируса, не будут продлены после 15 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Нет, продлевать пока не планируется", — приводит агентство его комментарий.

Такие послабления были введены в апреле прошлого года указом президента РФ. Они позволяли иностранным гражданам, у кого истекал срок действия того или иного миграционного документа, временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. А нарушителям была дана возможность урегулировать свой правовой статус без последствий. Срок действия указа был определён до 15 июня 2021 года.