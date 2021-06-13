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СМИ: В России решено не продлевать послабления для мигрантов

Особый режим был введён весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, он истекает 15 июня.

12 июня, 23:39
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Послабления миграционного режима, которые были введены в России для иностранцев из-за пандемии коронавируса, не будут продлены после 15 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Нет, продлевать пока не планируется", — приводит агентство его комментарий.

Такие послабления были введены в апреле прошлого года указом президента РФ. Они позволяли иностранным гражданам, у кого истекал срок действия того или иного миграционного документа, временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. А нарушителям была дана возможность урегулировать свой правовой статус без последствий. Срок действия указа был определён до 15 июня 2021 года.

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Как рассказывал Лайф, ранее вступили в силу новые требования к мигрантам для работы в России. В частности, желающие получить сертификат должны будут знать "наиболее важные факты и события российской истории".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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