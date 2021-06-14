Путин поздравил Бенета с вступлением в должность премьера Израиля

Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Бенета с вступлением в должность премьер-министра Израиля и выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество между двумя странами. Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

"Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях", — сказал Путин, подчеркнув, что "это отвечает коренным интересам русского и еврейского народов, а также идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке".

Кроме того, российский лидер пожелал Бенету новых успехов в государственной деятельности.

Ранее сообщалось, что Кнессет — парламент Израиля — утвердил новое правительство страны. 13 июня израильским премьер-министром стал Нафтали Бенет из партии "Ямина". Он принёс присягу на церемонии в Кнессете. А новым спикером парламента стал депутат партии "Еш Атид" Мики Леви.