В Госдуме отвергли предложение о продаже части акций "Северного потока – 2" Украине

Там отметили, что проект газопровода будет реализован, но Россия пока не планирует отказываться от транзита газа через Незалежную. При этом сотрудничество сторон будет напрямую зависеть от Киева.

В Госдуме РФ отреагировали на недавно озвученное украинским политологом Русланом Бортником предложение о передаче Незалежной части акций "Северного потока – 2". Как заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" председатель Комитета ГД по энергетике и президент Российского газового общества Павел Завальный, о продаже облигаций газопровода Украине не может идти и речи.

По словам депутата, ещё 15–20 лет назад Россия уже предлагала Украине создать консорциум на базе газотранспортной системы, в котором примет участие "Газпром", украинская и европейские компании. Таким образом планировалось обеспечить безопасность и надёжность поставок газа, а также провести реконструкцию системы. Тогда Киев отверг это предложение и "начал заниматься шантажом на газовой теме", отметил парламентарий.

"Никто им ничего продавать не будет. По крайней мере, я на это надеюсь. Украине надо просто сотрудничать с Россией и Европой, а не шантажировать всех по поводу и без повода то приостановкой транзита, то снижением надёжности. Всё это очень характерно для Украины — вот эта ментальность по принципу "всё, что не съем, то понадкусываю", — сказал Завальный.

При этом председатель Комитета Госдумы по энергетике отметил, что проект "Северный поток – 2" так или иначе будет реализован, однако Россия пока не планирует отказываться от транзита газа через Украину. Парламентарий уточнил, что сотрудничество сторон будет напрямую зависеть от поведения Незалежной и способности конструктивно договариваться.

Как ранее сообщал Лайф, украинский политолог и директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украина сможет заработать на "Северном потоке – 2", если станет владельцем части акций компании-оператора. В этой связи он предложил продать компании "Нафтогаз" "5–10 процентов стоимости" газопровода, чтобы Киев мог на нём зарабатывать. Также Бортник подчеркнул, что данный вариант "возможен", пока проект не запущен.