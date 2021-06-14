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В Госдуме отвергли предложение о продаже части акций "Северного потока – 2" Украине

Там отметили, что проект газопровода будет реализован, но Россия пока не планирует отказываться от транзита газа через Незалежную. При этом сотрудничество сторон будет напрямую зависеть от Киева.

14 июня, 10:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Госдуме РФ отреагировали на недавно озвученное украинским политологом Русланом Бортником предложение о передаче Незалежной части акций "Северного потока – 2". Как заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" председатель Комитета ГД по энергетике и президент Российского газового общества Павел Завальный, о продаже облигаций газопровода Украине не может идти и речи.

По словам депутата, ещё 15–20 лет назад Россия уже предлагала Украине создать консорциум на базе газотранспортной системы, в котором примет участие "Газпром", украинская и европейские компании. Таким образом планировалось обеспечить безопасность и надёжность поставок газа, а также провести реконструкцию системы. Тогда Киев отверг это предложение и "начал заниматься шантажом на газовой теме", отметил парламентарий.

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"Никто им ничего продавать не будет. По крайней мере, я на это надеюсь. Украине надо просто сотрудничать с Россией и Европой, а не шантажировать всех по поводу и без повода то приостановкой транзита, то снижением надёжности. Всё это очень характерно для Украины — вот эта ментальность по принципу "всё, что не съем, то понадкусываю", — сказал Завальный.

При этом председатель Комитета Госдумы по энергетике отметил, что проект "Северный поток – 2" так или иначе будет реализован, однако Россия пока не планирует отказываться от транзита газа через Украину. Парламентарий уточнил, что сотрудничество сторон будет напрямую зависеть от поведения Незалежной и способности конструктивно договариваться.

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Как ранее сообщал Лайф, украинский политолог и директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украина сможет заработать на "Северном потоке – 2", если станет владельцем части акций компании-оператора. В этой связи он предложил продать компании "Нафтогаз" "5–10 процентов стоимости" газопровода, чтобы Киев мог на нём зарабатывать. Также Бортник подчеркнул, что данный вариант "возможен", пока проект не запущен.

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А недавно глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. По его мнению, российское завершение данного проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счёт Запада".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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