На саммите ЕС и США примут решение о запуске диалога по России

Лидеры Европейского союза и США намерены объявить о запуске двустороннего диалога по политике в отношении России. Соответствующее решение будет принято на саммите 15 июня. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи.

"Я ожидаю субстантивную дискуссию по России. Как ожидается, лидеры объявят о запуске диалога на высоком уровне по России по примеру диалога по Китаю", — сказал он.