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На саммите ЕС и США примут решение о запуске диалога по России

Как отметил представитель Евросоюза, ожидается субстантивная дискуссия по политике в отношении Москвы по примеру диалога по Китаю.

14 июня, 09:45
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Лидеры Европейского союза и США намерены объявить о запуске двустороннего диалога по политике в отношении России. Соответствующее решение будет принято на саммите 15 июня. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи.

"Я ожидаю субстантивную дискуссию по России. Как ожидается, лидеры объявят о запуске диалога на высоком уровне по России по примеру диалога по Китаю", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что участники саммита ЕС и США не будут обсуждать "Северный поток – 2". Позиция сторон по поводу строительства газопровода известна, подчеркнул представитель Евросоюза.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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