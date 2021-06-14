На саммите ЕС и США примут решение о запуске диалога по России
Как отметил представитель Евросоюза, ожидается субстантивная дискуссия по политике в отношении Москвы по примеру диалога по Китаю.
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Лидеры Европейского союза и США намерены объявить о запуске двустороннего диалога по политике в отношении России. Соответствующее решение будет принято на саммите 15 июня. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи.
"Я ожидаю субстантивную дискуссию по России. Как ожидается, лидеры объявят о запуске диалога на высоком уровне по России по примеру диалога по Китаю", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что участники саммита ЕС и США не будут обсуждать "Северный поток – 2". Позиция сторон по поводу строительства газопровода известна, подчеркнул представитель Евросоюза.
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