Участники саммита ЕС и США не будут обсуждать "Северный поток – 2"
Позиция сторон по поводу строительства газопровода известна, подчеркнул представитель Евросоюза.
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Вопрос строительства газопровода "Северный поток – 2" не входит в повестку саммита с участием лидеров Евросоюза и США, который состоится 15 июня в Брюсселе. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.
"Действительно, "Северного потока – 2" нет в повестке саммита", — отметил он.
Представитель Евросоюза также подчеркнул, что позиция сторон по вопросу строительства трубопровода известна.
Ранее Лайф рассказывал, что в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он также рассказал, что укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2" успешно завершена.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
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