Шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеального летнего блюда
Его легко можно сделать диетическим и витаминным, отметил специалист. Для этого необходимо заменить лишь пару ингредиентов.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Блюдом, которое идеально подходит для жаркой летней погоды, является окрошка. По крайней мере, такого мнения придерживается кулинарный блогер, шеф-повар Сергей Синицын. Главное, по его словам, определиться с основой супа, ведь помимо кваса и кефира существует масса вариантов.
"Кто-то даже добавляет капельку самбуки, чтобы у окрошки был анисовый аромат. Вместо кефира можно взять жидкий йогурт или миндальное молоко, вкус будет интересным", — рассказал повар в интервью радио Sputnik.
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Окрошку легко можно сделать диетической, заменив лишь некоторые ингредиенты, отметил Синицын. Так, по его словам, лучше отказаться от картофеля, а вместо этого добавить больше зелени, редиса и свежих овощей. При этом колбасу можно заменить отварной индейкой. А для того, чтобы блюдо получилось витаминным, нужно добавить семена чиа, куркуму или спирулину.
В свою очередь, всем любителям кваса повар посоветовал обращать внимание на свойства этого напитка. Например, после употребления приготовленного в домашних условиях продукта лучше не садиться за руль автомобиля из-за использования технологии брожения.
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