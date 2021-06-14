Шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеального летнего блюда

Блюдом, которое идеально подходит для жаркой летней погоды, является окрошка. По крайней мере, такого мнения придерживается кулинарный блогер, шеф-повар Сергей Синицын. Главное, по его словам, определиться с основой супа, ведь помимо кваса и кефира существует масса вариантов.

"Кто-то даже добавляет капельку самбуки, чтобы у окрошки был анисовый аромат. Вместо кефира можно взять жидкий йогурт или миндальное молоко, вкус будет интересным", — рассказал повар в интервью радио Sputnik.

Окрошку легко можно сделать диетической, заменив лишь некоторые ингредиенты, отметил Синицын. Так, по его словам, лучше отказаться от картофеля, а вместо этого добавить больше зелени, редиса и свежих овощей. При этом колбасу можно заменить отварной индейкой. А для того, чтобы блюдо получилось витаминным, нужно добавить семена чиа, куркуму или спирулину.

В свою очередь, всем любителям кваса повар посоветовал обращать внимание на свойства этого напитка. Например, после употребления приготовленного в домашних условиях продукта лучше не садиться за руль автомобиля из-за использования технологии брожения.