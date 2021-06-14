Назван регион России, где нет прироста случаев коронавируса
А наименьшие суточные темпы прироста фиксируются в Туве, Северной Осетии, Магаданской области, Адыгее и Кабардино-Балкарии.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19, суточного прироста коронавируса нет в Чукотском автономном округе.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Туве, Северной Осетии (0,04%), Магаданской области, Адыгее и Кабардино-Балкарии (0,05%).
Ранее сообщалось, что в России за прошедшие сутки зарегистрировали 13 721 случай коронавируса, из которых 16,2% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве — здесь коронавирус подтвердился у 6590 человек. В Подмосковье за прошедшие сутки болезнь выявили у 1043 пациентов, что является максимумом со 2 февраля текущего года. В пятёрку лидеров по количеству новых заболевших также вошли Санкт-Петербург (+865), Республика Бурятия (+190) и Нижегородская область (+188).
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