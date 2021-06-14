Назван регион России, где нет прироста случаев коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19 , суточного прироста коронавируса нет в Чукотском автономном округе.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве — здесь коронавирус подтвердился у 6590 человек. В Подмосковье за прошедшие сутки болезнь выявили у 1043 пациентов, что является максимумом со 2 февраля текущего года. В пятёрку лидеров по количеству новых заболевших также вошли Санкт-Петербург (+865), Республика Бурятия (+190) и Нижегородская область (+188).