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Назван регион России, где нет прироста случаев коронавируса

А наименьшие суточные темпы прироста фиксируются в Туве, Северной Осетии, Магаданской области, Адыгее и Кабардино-Балкарии.

14 июня, 09:11
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19, суточного прироста коронавируса нет в Чукотском автономном округе.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Туве, Северной Осетии (0,04%), Магаданской области, Адыгее и Кабардино-Балкарии (0,05%).

Коронавирус-мутант уже в России: Врачи рассказали, как изменилась болезнь

Коронавирус-мутант уже в России: Врачи рассказали, как изменилась болезнь

Ранее сообщалось, что в России за прошедшие сутки зарегистрировали 13 721 случай коронавируса, из которых 16,2% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве — здесь коронавирус подтвердился у 6590 человек. В Подмосковье за прошедшие сутки болезнь выявили у 1043 пациентов, что является максимумом со 2 февраля текущего года. В пятёрку лидеров по количеству новых заболевших также вошли Санкт-Петербург (+865), Республика Бурятия (+190) и Нижегородская область (+188).

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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