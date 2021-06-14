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Глава центра Гамалеи перечислил три главные причины роста заболеваемости ковидом в России

Гинцбург также напомнил, что пока в стране не будет выработан коллективный иммунитет, то единственным способом защититься от заражения является строгое следование профилактическим мерам.

14 июня, 08:55
<p>Александр Гинцбург. Фото © ТАСС / Евгений Одиноков</p>

Александр Гинцбург. Фото © ТАСС / Евгений Одиноков

Повышенная мобильность людей, пренебрежение мерами профилактики и низкие темпы вакцинации спровоцировали всплеск заболеваемости ковидом в России, в частности в Москве. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В связи с увеличением летних перемещений и с пренебрежением защитными мерами, которое мы наблюдаем, естественно, и происходит подъём заболеваемости", — отметил учёный.

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Сейчас жители Москвы недостаточно активно идут на вакцинацию, постоянно откладывая её, подчеркнул Гинцбург. Как он отметил, это также влияет на всплеск заболеваемости. По словам Гинцбурга, пока в стране не будет выработан коллективный иммунитет, то единственным способом защититься от заражения является строгое следование профилактическим мерам.

Ранее Лайф рассказывал, что в Роспотребнадзоре исключили возможность заражения коронавирусом из-за вакцины. Вакцинация не может приводить к положительному результату теста на CoViD-19. Она влияет на иммунитет, не вызывая заболевания.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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