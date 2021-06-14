Глава центра Гамалеи перечислил три главные причины роста заболеваемости ковидом в России

Повышенная мобильность людей, пренебрежение мерами профилактики и низкие темпы вакцинации спровоцировали всплеск заболеваемости ковидом в России, в частности в Москве. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В связи с увеличением летних перемещений и с пренебрежением защитными мерами, которое мы наблюдаем, естественно, и происходит подъём заболеваемости", — отметил учёный.

Сейчас жители Москвы недостаточно активно идут на вакцинацию, постоянно откладывая её, подчеркнул Гинцбург. Как он отметил, это также влияет на всплеск заболеваемости. По словам Гинцбурга, пока в стране не будет выработан коллективный иммунитет, то единственным способом защититься от заражения является строгое следование профилактическим мерам.