Эпидемиолог рассказала, как привитые от коронавируса люди переносят инфекцию

После прохождения полного цикла вакцинации вероятность подхватить коронавирус совсем небольшая. Однако люди, которые всё же заболевают после прививки, переносят инфекцию легко, без тяжёлых осложнений и последствий. Об этом заявила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Вероятность заболеть после прививки хоть и небольшая, но всё же есть. В этом случае заболевание будет протекать в лёгкой форме, без развития тяжёлых осложнений. Я считаю, это достаточная причина, чтобы вакцинироваться", — пояснила специалист.

При этом Пшеничная предупредила, что в случае проявления симптомов ОРВИ после вакцинации от ковида следует "незамедлительно обратиться к врачу, сделать ПЦР-тест и, конечно же, лечиться".