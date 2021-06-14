Эпидемиолог рассказала, как привитые от коронавируса люди переносят инфекцию
По словам специалиста, после вакцинации вероятность подхватить ковид небольшая, но даже в случае заражения заболевание будет протекать в лёгкой форме и без тяжёлых осложнений.
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После прохождения полного цикла вакцинации вероятность подхватить коронавирус совсем небольшая. Однако люди, которые всё же заболевают после прививки, переносят инфекцию легко, без тяжёлых осложнений и последствий. Об этом заявила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Вероятность заболеть после прививки хоть и небольшая, но всё же есть. В этом случае заболевание будет протекать в лёгкой форме, без развития тяжёлых осложнений. Я считаю, это достаточная причина, чтобы вакцинироваться", — пояснила специалист.
При этом Пшеничная предупредила, что в случае проявления симптомов ОРВИ после вакцинации от ковида следует "незамедлительно обратиться к врачу, сделать ПЦР-тест и, конечно же, лечиться".
Ранее Лайф сообщал, что в Роспотребнадзоре исключили возможность заражения коронавирусом из-за вакцины. Вакцинация не может приводить к положительному результату теста на CoViD-19. Она влияет на иммунитет, не вызывая заболевания.
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